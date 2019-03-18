Издание Forbes назвало самые надежные российские банки

15:52 | 20.03.2019

Издание Forbes изучило финансовые показатели и рейтинги ведущих российских банков и выбрало самые надежные среди них. В список вошли 100 крупнейших кредитных компаний. Так, в первую тройку вошли такие банки, как Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк, который в прошлом году занимал первую строчку в списке. Замкнули пятерку Forbes Сбербанк и ВТБ, передает gazeta.ru.



К наименее надежным Forbes причислил НС Банк, Ланта-банк, Фора-банк, «Международный финансовый клуб» и Аресбанк, сообщает РИА «Новости».