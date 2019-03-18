Джозеф Байден заявил о намерении участвовать в выборах президента США

15:49 | 20.03.2019

На встрече со своими сторонниками бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил о намерении начать борьбу за президентский пост. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник, осведомленный о содержании встречи. По данным издания, на встрече присутствовали как минимум шесть человек. Бывший вице-президент попросил их о помощи со сбором пожертвований от крупных спонсоров, чтобы он смог в короткие сроки собрать несколько миллионов долларов для начала кампании.



59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.