15:45 | 20.03.2019

Французские власти предъявили российскому сенатору Сулейману Керимову обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтра.



Как отмечается, речь в деле вновь идет о покупке недвижимости на Лазурном Берегу, которая фигурировала в предыдущих обвинениях. «В центре расследования несколько шикарных вилл на мысе Антиб, включая виллу Hier, которую олигарх, предположительно, купил за 127 миллионов евро», — говорится в материале. В то же время по документам цена объекта составила 35 миллионов евро.



По данным газеты Nice-Matin, ранее в прокуратуру был вызван и номинальный владелец привлекших внимание правоохранительных органов вилл, швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер. Он также был обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов и отпущен под залог в €10 млн.