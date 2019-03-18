Старшую дочь Нурсултана Назарбаева Даригу избрали спикером сената Казахстана

15:42 | 20.03.2019

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана избрали спикером старшую дочь первого президента страны Даригу Назарбаеву, передает РИА Новости. Выборы проводились тайным голосованием. Все 44 присутствующих на выборах сенатора поддержали кандидатуру Назарбаевой.



Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента республики. Сегодня в должность президента Республики Казахстан вступил Касым-Жомарт Токаев.