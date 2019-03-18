Путин назначил кикбоксера Бату Хасикова врио главы Калмыкии

15:39 | 20.03.2019

Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Бату Хасикова, говорится на сайте Кремля. Ранее глава Республики Калмыкия Алексей Орлов написал заявление об отставке по собственному желанию.



Бату Хасиков— российский кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи. За свою карьеру он побеждал таких спортсменов как Гаго Драго и Майк Замбидис. После второго поединка с греческим бойцом (28 марта 2014 года) объявил об уходе из спорта. После этого становился депутатом парламента Калмыкии и представлял регион в Совете Федерации, сообщает Sports.ru.