В Министерстве финансов анонсировали масштабные сокращения госслужащих в России

11:19 | 20.03.2019

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко, передает iz.ru.



По её словам, численность территориальных органов власти в 2020 году планируется сократить на 5%, а в 2021 году — ещё на 10%, а численность служащих центрального аппарата — на 10% за два года. При этом, по словам Нестеренко, планируется поднять постоянную часть оплаты труда госслужащих до 60% от ФОТ, снизив "плавающую" стимулирующую часть до 40%.