Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является «фактическим союзником ИГ»

11:11 | 20.03.2019

Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является «фактическим союзником «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с жителями в Карловарском крае Чехии.



По его словам, Анкара якобы была посредником в логистических операциях по снабжению боевиков в Сирии и Ираке. «Турция, несмотря на то, что она является членом НАТО и хочет вступить в Евросоюз, является фактическим союзником террористов в Сирии. Именно эта страна выступала посредником в логистических операциях по снабжению ИГ», - заявил Земан.