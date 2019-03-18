Дональд Трамп решил сменить главу Федерального авиационного управления США

11:07 | 20.03.2019

Президент США Дональд Трамп намерен вдвинуть экс-менеджера компании Delta Airlines Стива Диксона на пост руководителя Федерального авиационного управления США.



Диксону предложили возглавить FAA сроком на пять лет, кроме того, в случае утверждения его кандидатуры, он станет председателем комитета Минтранса США по обслуживанию воздушного движения. Сейчас исполняющим обязанности главы FAA является Дэн Элвелл, он получил должность в январе 2018 года, передает РБК.



Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что такое решение принято после недавнего крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.