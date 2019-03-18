Число жертв авиакатастроф в РФ выросло в два с половиной раза

10:49 | 20.03.2019

В 2018 году жертвами авиакатастроф в России стали 128 человек, это в два с половиной раза больше чем годом ранее, передает РБК. При этом отмечается, что 75% происшествий обусловлены человеческим фактором.



Всего в странах бывшего СССР в результате авиакатастроф в прошлом году погибли 164 человека, из них 128 – в России. В 2017 г. число жертв авиакатастроф в странах бывшего СССР и России составляло 74 и 51 человек соответственно.