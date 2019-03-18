В США мужчина в костюме единорога ограбил магазин

10:46 | 20.03.2019

Мужчина в костюме единорога ограбил магазин в американском городе Балтимор (штат Мэриленд). Как пишет The Baltimore Sun, злоумышленник пробрался в супермаркет рано утром, забрал деньги из кассы, а также пачку сигарет.



Впоследствии мужчина и его сообщник скрылись с места преступления на автомобиле и попали в ДТП, в связи с чем были госпитализированы. Один из них, как уточняется, был выписан из больницы, другой всё ещё находится в медицинском учреждении, его состояние оценивается как тяжёлое, передает russian.rt.com.