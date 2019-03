Финляндия названа самой счастливой страной в мире

10:36 | 20.03.2019

Согласно докладу The World Happiness Report, Финляндия стала в 2018 году самой счастливой страной в мире. Причиной большого числа счастливых финнов ученые назвали экспериментальный подход правительства к внутренней политике, передает iz.ru. Государство стремится повысить комфорт и безопасность пяти миллионов жителей через проведение тщательных исследований в сферах здравоохранения, образования и занятости - так секрет финского счастья объяснили в аналитическом центре Next Era.



Второе место в списке заняла Норвегия (7,59), далее следуют Дания (7,55), Исландия (7,49) и Швейцария (7,44). США заняли 18-ю строчку (6,88). Россия расположилась на 59-м месте (5,81), она уступила Северному Кипру (5,83), но обошла Казахстан (5,79). При этом по сравнению с 2017-м Россия потеряла десять позиций — тогда она занимала 49-е место c индексом в 5,96, сообщает РБК.