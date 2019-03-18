В России могут продлить программу материнского капитала до 2024 года

10:31 | 20.03.2019

Министерство труда и социальной защиты России планирует предложить кабмину продлить программу материнского капитала до 2024 года, сообщает газета «Известия». Ожидается, что предложение будет сформировано и направлено в кабмин к III кварталу текущего года.



В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что программа маткапитала будет продлена «с высокой долей вероятности». Однако в Пенсионном фонде России заявили изданию, что говорить о продлении срока пока преждевременно.