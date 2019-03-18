Росстат перейдет на новую методику подсчета доходов населения

10:25 | 20.03.2019

Глава Росстата Павел Малков сообщил журналистам, что ведомство перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. «Она намного более качественная, и результаты должны быть более глубокие, более обоснованные», — сказал Малков по итогам заседания научно-методологического совета, передает РИА «Новости».



Как напоминает РБК, реальные доходы россиян, рассчитываемые Росстатом, снижаются уже пятый год подряд. По итогам 2018 года они сократились на 0,2%. При этом, по прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти на 3,4%.