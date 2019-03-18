Касым-Жомарт Токаев сегодня вступит в должность президента Казахстана

10:13 | 20.03.2019

В Казахстане сегодня официально вступает в должность новый президент. Руководить республикой теперь будет Касым-Жомарт Токаев. Ранее он возглавлял верхнюю палату парламента, передает Вести.ру.



Напомним, бессменный лидер Казахстана 78-летний Нурсултан Назарбаев накануне объявил об отказе от полномочий главы государства.



«По законодательству в случае прекращения полномочий президента его обязанности исполняет спикер сената. Потом будут выборы президента», — сказал Назарбаев. Он также назвал Токаева «человеком, которому можно доверить управление Казахстаном».