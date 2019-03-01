Россия и мир
19:24 | 19.03.2019
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку
«Постановляю: в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Республики Казахстан прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.
«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана», - сказал Назарбаев в своем обращении.
Между тем Назарбаев заявил, что останется председателем Совета безопасности Казахстана.
«Нашими законами я наделен статусом первого президента - Елбасы (лидера нации), остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней и внешней политики страны. Остаюсь председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета», - сказал он.
Обязанности главы государства до выборов президента будет исполнять бывший премьер, спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. По словам Назарбаева, Токаеву можно доверить управление страной.
Напомним, Нурсултан Назарбаев впервые стал президентом, тогда ещё Казахской ССР, в апреле 1990-го, избравшись Верховным Советом КазССР на безальтернативной основе.
Он активно участвовал в переговорах в Ново-Огарево по вопросам заключения нового союзного договора. Выступал за сохранение Советского Союза.
1 декабря 1991-го в ходе первых всенародных выборов президента Казахстана Назарбаев получил 98,7 голосов избирателей.
16 декабря 1991-го Верховный Совет Казахской ССР принял Закон о государственной независимости Казахстана, Назарбаев стал президентом страны.
На референдуме в 1995-м президентские полномочия Назарбаева были продлены до 2000 года.
В 1999-го Назарбаева избрали президентом Казахстан. На выборах он получил 79,7; голосов избирателей.
На выборах в 2005-м Назарбаев получил 91% голосов жителей страны и снова стал президентом Казахстана.
В 2010-м за Назарбаевым официально закрепили статус Первого Президента Казахстан и Лидера Нации.
В том же году на форуме в Усть-Каменогорске появилось предложение продлить президентские полномочия Назарбаева до 2020-го.
В 2011-м на досрочных президентских выборах Назарбаев в четвертый раз был переизбран президентом Казахстана до декабря 2016 года.
Очередные досрочные выборы президента прошли в Казахстане в 2015-м году. На них Назарбаев набрал 97,75% голосов.
© «Вечерние Ведомости»
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