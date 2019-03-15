Французский исполнитель Дидье Маруани подал новый иск к Филиппу Киркорову

18:03 | 18.03.2019

Французский исполнитель Дидье Маруани подал еще один иск о защите авторских прав к российскому певцу Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову на сумму 272 миллиона рублей, сообщил адвокат артиста Евгений Тарло, передает РИА «Новости».



Как уточнил адвокат, в иске указано, что основная часть песни A Symphonic Space Dream французского исполнителя была использована в другой песне — «Жестокая любовь», которую исполнял Киркоров. Истец провел подробное исследование и доказал, что эти две композиции «абсолютно сходны», добавил Тарло, сообщает РБК.