В Москве простились с Игорем Малашенко

17:59 | 18.03.2019

В Москве простились с политтехнологом и медиаменеджером Игорем Малашенко. Гражданская панихида состоялась в ритуальном зале на Троекуровском кладбище. Похороны состоятся сразу же после церемонии прощания. Журналистка Божена Рынска, вдова Малашенко, ранее заявляла о желании похоронить супруга рядом с его отцом на Троекуровском кладбище.



Напомним, Игорь Малашенко умер 25 февраля. Он покончил с собой в собственном доме в Испании.