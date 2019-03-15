Североатлантический альянс призвал Россию вернуть Крым Украине

17:04 | 18.03.2019

Североатлантический альянс в распространенном заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к РФ призвал вернуть полуостров Украине. Пять лет назад Россия с применением силы «незаконно и нелегитимно аннексировала Крым», нарушив суверенитет и территориальную целостность Украины, говорится в заявлении НАТО, которое опубликовала в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.



«Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему усилению военной мощи в Черноморском регионе», — также говорится в сообщении. По мнению НАТО, возвращение к «обычному ведению дел» невозможно до тех пор, пока Россия не внесет в свои действия конструктивные изменения, которые будут свидетельствовать о соблюдении международного права, передает iz.ru.