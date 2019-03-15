В Бельгии на аукционе продали почтового голубя более чем за миллион евро

17:01 | 18.03.2019

В Восточной Фландрии пятилетний фламандский голубь по кличке Армандо, который является победителем различных соревнований и обладателем множества наград в голубиных гонках, был продан за 1 миллион 252 тысячи евро. Это рекордная сумма, которая когда-либо была уплачена за почтового голубя, передает НТВ.



Покупатель - китаец. В Китае высоко ценят бельгийских голубей, но теперь главной задачей Армандо будет не участие в гонках, а воспроизведение новых чемпионов, отмечает «Интерфакс».