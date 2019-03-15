В результате стрельбы в голландском городе Утрехт погиб один человек

16:52 | 18.03.2019

В результате стрельбы в нидерландском городе Утрехт погиб один человек, несколько пострадали, передает «Интерфакс». Полиция не исключает версию теракта.



Инцидент произошел у трамвайной остановки. Портал Dutch News со ссылкой на очевидцев сообщает, что какой-то мужчина неожиданно начал стрелять вокруг себя, а «лежащая рядом с ним женщина» повторяла: «Я этого не делала».