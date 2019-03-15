16:43 | 18.03.2019

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 2 процента. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром правительства России Медведевым, опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации. С 1 апреля средний размер таких соцвыплат составит 9266 руб.