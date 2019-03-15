16:37 | 18.03.2019

Сотрудники ФСБ проводят обыски в магазинах «Красная икра». Пор данным источников Интерфакса, следственные действия ведутся в московских офисах компании, на складах, а также в некоторых организациях в Приморском крае и на Сахалине.



Как сообщает агентство, у правоохранителей возникли вопросы в связи с уплатой налогов, также организацию подозреваю в участии в сомнительных финансовых операциях.