Бывшего руководителя лагеря Сямозеро приговорили к 9,5 годам лишения свободы

16:25 | 18.03.2019

Петрозаводский городской суд вынес приговор по делу о трагедии на Сямозере, где 2,5 года назад в ходе шторма утонули 14 детей. Он приговорил экс-директор лагеря «Парк-отель «Сямозеро» Елену Решетову и бывшего координатора Вадима Виноградова к 9,5 года колонии общего режима, передает РИА «Новости».



Инструктору лагеря Валерию Круподерщикову назначили наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил Круподерщикова из-за истечения срока давности.



Кроме того, суд оправдал врио руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Людмилу Котович, бывшего инструктора парк-отеля «Сямозеро» Павла Ильина и экс-руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко в связи с отсутствием состава преступления, сообщает «Интерфакс».



Как напоминает «Эхо Москвы», трагедия произошла в июне 2016 года. Тогда 47 воспитанников лагеря в сопровождении всего 4 сотрудников лагеря отправились в водный поход на озеро. Как установило следствие, руководство учреждения знали о предстоящем шторме, но поход не отменили. В результате два каноэ перевернулись, 14 детей утонули. Позже выяснилось, что плавсредства были неисправны, была превышена грузоподъемность, а у инструкторов не было необходимой подготовки.