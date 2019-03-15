Андрей Макаревич упрекнул поклонников своего творчества за поддержку присоединения Крыма

16:20 | 18.03.2019

Музыкант Андрей Макаревич осудил поклонников своего творчества за то, что они радовались присоединению Крыма к России. Об этом артист написал на своей странице в Facebook.



Музыкант рассказал, что его часто просят сделать с ним совместную фотографию со словами «мы выросли на ваших песнях». «Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали?» — задался вопросом Макаревич, передает gazeta.ru.



Кроме того, он также выразил уверенность в том, что «красота» мир «не спасет».