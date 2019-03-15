Военные РФ откопали на Голанских высотах танк T-34

13:08 | 18.03.2019

Военная полиция РФ, патрулирующая в составе миротворческих сил Голанские высоты на границе Израиля и Сирии, во время оборудования наблюдательного поста обнаружила закопанный по башню танк Т-34, передает rg.ru.



Командир батальона военной полиции РФ Нумахаджиев заявил, что танк находился здесь с 1973 года, когда Сирия и Израиль заключили перемирие по итогам войны Судного дня.



По его словам, танк откопали и отреставрировали.