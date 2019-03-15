В Пентагоне опровергли информацию о планах США оставить в Сирии тысячу военных

13:02 | 18.03.2019

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд не подтвердил сообщения СМИ, согласно которым Пентагон намерен оставить в Сирии 1 тыс. военнослужащих. «Никаких изменений в плане, объявленном в феврале, не произошло, и мы продолжаем выполнять поручение президента о выводе американских войск в места постоянной дислокации», – заявил Данфорд, передает РИА «Новости».



Накануне газета The Wall Street Journal утверждала со ссылкой на свои источники, что Вашингтон обсуждает планы сохранить контингент в Сирии. Белый дом, по информации издания, готов пойти на это ради создания безопасной зоны на северо-востоке республики.