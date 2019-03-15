В США на 82-м году жизни скончался автор музыки к фильму «Криминальное чтиво» Дик Дейл

12:58 | 18.03.2019

В США на 82-м году жизни умер гитарист и рок-музыкант Дик Дейл. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на знакомых музыканта. Дейл известен как основоположник музыкального стиля серф-рок, который стал популярен в 1960-х благодаря таким группам как The Beach Boys и The Ventures.



Большую известность музыканту принёс сингл Misirlou, который был использован в начальных титрах фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», передает russian.rt.com.