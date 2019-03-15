Стрелок из Новой Зеландии планирует сам защищать себя в суде

12:50 | 18.03.2019

Брентон Таррант, обвиняемый в терактах в двух мечетях в Новой Зеландии, намерен сам защищать себя в суде, пишет газета New Zealand Herald. Дежурный адвокат Ричард Питерс подтвердил, что больше не представляет интересы задержанного.



Тарранту было предъявлено обвинение в убийстве в окружном суде Крайстчерча. Следующее заседание состоится 5 апреля.



Напомним, 15 марта в двух мечетях в Новой Зеландии произошла стрельба во время дневной молитвы, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.