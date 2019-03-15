В Белграде сербская полиция задержала семерых участников беспорядков

12:44 | 18.03.2019

В Белграде задержали шесть человек по делу о вторжении в здание гостелевидения РТС и одного за нападение на полицейского у резиденции президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщается на сайте МВД страны.



Как отмечает «Эхо Москвы», в субботу протестующие ворвались в здание телецентра. Они требовали предоставить эфир оппозиции. Накануне участники протестов прорвали оцепление у президентского дворца и некоторое время блокировали резиденцию главы государства. Антиправительственные выступления в республике не стихают с конца прошлого года. Их участники требуют отставки президента Александара Вучича.