Названы российские регионы с самым высоким и низким уровнем безработицы

12:38 | 18.03.2019

Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В столице уровень безработицы находится на отметке 1,2%, что является самым низким показателем по стране.



Самый высокий уровень безработицы зафиксирован на Северном Кавказе и в Туве. Ингушетия стала единственным регионом, где уровень безработицы превысил 20 процентов. В Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Забайкалье и на Алтае этот показатель превышает 10 процентов, передает lenta.ru.