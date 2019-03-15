Европейские кардиологи признали смертельно опасными некоторые лекарства от стенокардии

12:23 | 18.03.2019

Европейское общество кардиологов опубликовало результаты исследования препаратов для лечения высокого давления и стенокардии. Они выяснили, что использование некоторых лекарств может привести к остановке сердца, передает news.ru. Опасность для здоровья пациентов представляют лекарства, которые содержат вещество нифедипин.



Опыты показали, что высокие дозы этого вещества могут привести к летальному исходу. При этом исследователи пришли к выводу, что лекарства с дигидропиридином и амлодипином не имеют такого побочного эффекта.



«Нифедипин и амлодипин часто используются многими кардиологами и другими врачами, и выбор часто зависит от предпочтений врача и личного опыта», — сказал доктор Ханно Тан из Академического медицинского центра Амстердама. По его словам, до этого оба препарата считались одинаково эффективными и безопасными, сообщает iz.ru.