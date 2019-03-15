Россия и мир
12:15 | 18.03.2019
В Конгрессе США предложили ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян
В тексте упоминаются совместные учения России и Венесуэлы в декабре 2018 года с использованием бомбардировщиков Ту-160. Также отмечается, что Москва предоставляет кредиты венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA, передает russian.rt.com.
Автор законопроекта — член палаты представителей от Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц. 28 февраля документ был направлен палатой представителей на рассмотрение в комитет по иностранным делам и судебный комитет сената США, сообщает РБК.
© «Вечерние Ведомости»
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