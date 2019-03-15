В Конгрессе США предложили ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян

12:15 | 18.03.2019

Конгресс США рассматривает законопроект, согласно которому гражданам России и других стран, поддерживающих действующего президента Венесуэлы Мадуро и «действующих в интересах российского правительства», может быть запрещено посещать США. Соответствующий документ был опубликован на сайте конгресса.



В тексте упоминаются совместные учения России и Венесуэлы в декабре 2018 года с использованием бомбардировщиков Ту-160. Также отмечается, что Москва предоставляет кредиты венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA, передает russian.rt.com.



Автор законопроекта — член палаты представителей от Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц. 28 февраля документ был направлен палатой представителей на рассмотрение в комитет по иностранным делам и судебный комитет сената США, сообщает РБК.