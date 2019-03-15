NASA предупредило о приближении к Земле крупного астероида

12:10 | 18.03.2019

NASA предупредило, что недавно открытый крупный астероид EA2 22 марта приблизится к Земле. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 305 тысяч километров – это на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние от Земли до Луны, передает Вести.ру.



По данным специалистов, диаметр астероида от 17 до 40 метров. Он движется со скоростью около пяти километров в секунду, пишет РИА Новости.