Петр Порошенко пообещал после президентских выборов вернуть Крым «без договоренностей»

12:07 | 18.03.2019

Петр Порошенко пообещал вернуть Крым на Украину «без торгов и договоренностей». Об этом президент написал на своей странице в Facebook. «Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов», — заявил украинский президент. Порошенко подчеркнул, что то же самое произойдет и с Донбассом, передает РБК.



Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, отмечает iz.ru.