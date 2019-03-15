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Россия и мир


 

12:07 | 18.03.2019

Петр Порошенко пообещал после президентских выборов вернуть Крым «без договоренностей»

Петр Порошенко пообещал вернуть Крым на Украину «без торгов и договоренностей». Об этом президент написал на своей странице в Facebook. «Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов», — заявил украинский президент. Порошенко подчеркнул, что то же самое произойдет и с Донбассом, передает РБК.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, отмечает iz.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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