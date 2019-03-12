По данным синоптиков, климатическая весна придет в Москву в середине апреля

16:58 | 15.03.2019

Климатическая весна с температурой до 13–15 градусов тепла придет в Москву не раньше середины апреля. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, речь идет о периоде, когда можно ходить по улице без верхней одежды, передает iz.ru.



Он отметил, что на сегодняшний день ночью отмечаются минусовые температуры, а в дневные часы небольшой плюс, поэтому говорить о климатической весне пока рано. Вильфанд добавил, что с 15 по 17 марта ночью ожидается небольшой минус, днем – до 5 градусов тепла.