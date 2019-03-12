В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

16:48 | 15.03.2019

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт». Амстердамский «Аякс» сыграет с туринским «Ювентусом», «Ливерпуль» встретится с «Порту», лондонский «Тоттенхэм» поспорит за выход в полуфинал с «Манчестер Сити», а «Барселона» поборется с «Манчестер Юнайтед», передает gazeta.ru. Первые матчи этой стадии турнира пройдут 9–10 апреля, ответные — 16–17 апреля.