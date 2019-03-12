Тамбовская область возглавила рейтинг самых чистых российских регионов по итогам зимы

16:40 | 15.03.2019

По итогам прошедшей зимы Тамбовская область вновь возглавила рейтинг экологического благополучия среди регионов, который составила общественная организация «Зеленый патруль». «В национальном экологическом рейтинге регионов десятка лидеров выглядит следующим образом: Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская область, Мурманская область, Магаданская область, Республика Коми, Санкт-Петербург», – говорится в сообщении.



Регионами с самой плохой экологической обстановкой стали Свердловская, Челябинская и Иркутская области. В десятке антирейтинга в том числе Оренбургская, Нижегородская, Брянская области, Красноярский край.