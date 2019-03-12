Восемь россиян попали под санкции Евросоюза из-за инцидента в Керченском проливе

16:35 | 15.03.2019

Евросоюз ввел санкции против восьми россиян, которых считает виновными в ноябрьском инциденте в Керченском проливе. Им запретят въезд на территорию ЕС, а их активы в странах сообщества заморозят, передает РИА «Новости». В официальном журнале ЕС перечислены имена россиян, подпавших под санкции, это - Сергей Станкевич, Андрей Шеин, Алексей Саляев, Андрей Шипицын, Алексей Шатохин, Руслан Ромашкин, Сергей Щербаков и Александр Дворников.



Как напоминает РБК, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины. Их экипажи обвинили в нарушении государственной границы России.