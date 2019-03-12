Число погибших в результате стрельбы в мечетях в Новой Зеландии возросло до 49 человек

16:32 | 15.03.2019

Глава полиции новозеландского Крайстчерча Майк Буш сообщил о том, что количество жертв в результате стрельбы в мечетях в Новой Зеландии возросло до 49 человек. Большинство из них, а именно 41 человек от полученных ранений скончался на месте, остальные в медицинских учреждениях.



Большая часть погибших оказалась из мечети на Дин-Авеню. Также нападение было совершено на мечеть в Линвуде (пригород Крайстчерча). В полиции заявили, что в связи с нападением одному человеку предъявлено обвинение в убийствах.