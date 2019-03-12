Павел Грудинин получит мандат Жореса Алфёрова в Госдуме

12:27 | 15.03.2019

Мандат депутата Госдумы, который принадлежал Жоресу Алферову, передадут бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает РИА «Новости».



«Мы обстоятельно обсуждали вопрос о том, кто должен прийти к нам в Думу... Для нас принципиально важно, чтобы пришёл человек, которого знает страна», — заявил Зюганов. Он подчеркнул, что Грудинин представлял партию на президентских выборах в России в 2018 году.