В Госдепе насчитали 50 стран, которые потенциально могут нанести урон США

12:24 | 15.03.2019

Потенциальную угрозу для США сегодня представляют 50 стран, которые могут нанести урон Соединенным Штатам. Об этом во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) заявила глава отдела политического планирования Госдепа Кирон Скиннер, передает РБК.



В ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне она заявила, что в конце XX века США «должны были беспокоиться» из-за двух игроков на международной арене, способных нанести урон, — Китая и СССР. «Но на сегодняшний день существуют около 50 стран, которые вызывают наше беспокойство. И речь идёт не только о странах, которые могут нанести массивный ядерный удар, но и о тех, что могут нанести урон США посредством кибервойны, экономической войны, информационного противостояния», — сказала Скиннер, сообщает russian.rt.com.