Представитель Юлии Началовой не подтвердил отек мозга у певицы

12:15 | 15.03.2019

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опровергла появившуюся информацию об отеке мозга у певицы, сообщает сайт vesti.ru. «Мы ничего об этом не знаем. Я у мамы только что спросила — она не в курсе», — сообщила Анна Исаева.



Вечером 14 марта Telegram-канал Mash написал, что состояние Юлии Началовой ухудшилось и теперь оценивается как крайне тяжелое. По данным канала, у находящейся в коме артистки начался отек мозга, который осложняет двусторонняя пневмония.



В начале недели певица была экстренно госпитализирована. Сообщалось, что у Юлии Началовой подскочил сахар в крови, и была диагностирована волчанка. Однако выяснилось, что состояние резко ухудшилось.