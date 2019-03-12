В Минобороны США выступили за право на превентивный ядерный удар

12:07 | 15.03.2019

Вашингтон не должен отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генерал Джозеф Данфорд в ходе слушаний в американском Сенате, передает РИА «Новости».



Текущая военная доктрина Штатов, подразумевающая такую возможность, «осложняет противнику процесс принятия решения», добавил он. Кроме того, Данфорд отметил, что кибероружие вряд ли сможет заменить ядерную триаду — межконтинентальные ракеты, субмарины и бомбардировщики.