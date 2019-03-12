Корабль «Союз МС-12» пристыковался к Международной космической станции

11:31 | 15.03.2019

«Союз МС-12» пристыковался к Международной космической станции, трансляция велась на сайте «Роскосмоса». На борту корабля были россиянин Алексей Овчинин, американцы Ник Хейг и Кристина Кук, передает РИА «Новости». Их миссия продлится 204 дня. На МКС космонавта и астронавтов встретили россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.



29 марта должен состояться первый в истории выход двух женщин в открытый космос. Его выполнят астронавты NASA Кристина Кук и Энн Макклейн. В мае аналогичную миссию проведут российские космонавты, сообщает Вести.ру.