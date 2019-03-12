В Новой Зеландии задержали четырех подозреваемых в стрельбе в мечетях

Видео записанное Брентоном Таррантом.

Скриншот видео записанного Брентоном Таррантом

Один из стрелков, Брентон Таррант .

Оружие и амуниция стрелков.

Полиция Новой Зеландии задержала четырех подозреваемых в стрельбе в мечетях. Это трое мужчин и одна женщина. Кто эти люди, официально не уточняется. В местной прессе появились сведения, что один из задержанных – 28-летний житель Австралии ультра-правых взглядов, передает «Эхо Москвы».По предварительным данным агентства Otago Daily Times, в 13:45 по местному времени в расположенные рядом друг с другом мечети ворвались вооружённые люди и, заперев выходы, открыли огонь по собравшимся. В это время в обоих зданиях находилось около 500 прихожан. В результате бойни погибло 40 человек. Еще более 20 человек получили серьезные ранения. Они находятся в больнице. Как выяснилось, террористы планировали не только стрельбу, но и взрывы – возле мечетей Аль-Нур и Линвуд обнаружили заминированные автомобили.Фото и видео с места событий: