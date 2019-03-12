Лидер венесуэльской оппозиции Гуаидо стал жертвой розыгрыша российских пранкеров Вована и Лексуса

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), устроили очередной розыгрыш, на этот раз их «жертвой» стал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо.Телефонный звонок Гуаидо Вован и Лексус сделали от имени президента Швейцарии Ули Маурера. В ходе разговора они проинформировали венесуэльского оппозиционера о наличии счетов действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в швейцарском банке Lexus Vovanial Bank Ltd, на которых находятся миллионы долларов, они сообщили Гуаидо, что Мадуро «переводит свои деньги» в российские компании TenderFirst и Azino 777, а те в свою очередь «приносят ему высочайшие проценты по вкладам». После чего предложили заблокировать эти счета. Кроме того, пранкеры предложили перевести эти деньги на личный счет оппозиционера, отметив при этом, что Гуаидо может распоряжаться средствами по своему усмотрению — как глава государства.Гуаидо, не сомневаясь в том, что разговаривает с президентом Швейцарии, поблагодарил собеседника, в том числе и от лица всего венесуэльского народа, и согласился прислать запрос на блокировку средств.Практически сразу после разговора с пранкерами, лидер венесуэльской оппозиции сообщил журналистам, что он провёл беседу с президентом Швейцарии на тему блокировки счетов правительства Мадуро. Официальные власти Швейцарии опровергли эти слова Гуаидо.На этом пранкеры не остановились, и написали письмо спецпредставителю Госдепа США по Венесуэле Элиотту Абрамсу.«Далее, чтобы не потерять контроль над ситуацией, мы пишем письмо Абрамсу о том, что Гуаидо поступил плохо, выдав все в прессу. Ведь расследование о счетах только началось и запаниковавшие члены клана Мадуро могут немедленно вывести все деньги из Швейцарии. Поэтому мы якобы и опровергаем слова Гуаидо о прошедшем телефонном разговоре. Абрамс немедленно отвечает: "Да, это была ошибка с его стороны. Мы будем держать все в тайне. Я сообщу Гуаидо, что этот комментарий был его ошибкой и не должен повториться», — рассказали пранкеры.Итогом этих приколов пранкеров стал запрос на блокировку денежных средств Мадуро в Швейцарии, присланный представителем оппозиционера, и подписанный Гуаидо.