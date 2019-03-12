Россия и мир
16:20 | 14.03.2019
Фото: boeing.com
Над территорией России закрыли небо для Boeing 737 MAX
«Росавиация разослала уведомление NOTAM о том, что в воздушном пространстве Российской Федерации полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены. Ни вчера, ни позавчера самолеты этого типа полеты на территории России не осуществляли. Мы мониторим эту ситуацию. Так что граждане могут быть спокойны», — заявил он журналистам, добавив, что решение о снятии запрета на полёты Boeing 737 MAX будет принято после детального анализа директив и сообщений, которые будут поступать от компании Boeing и властей США.
Напомним, крушение Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, произошло утром 10 марта недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту воздушного судна находились представители 35 стран, в том числе трое россиян, все они погибли. Как сообщил генеральный директор авиакомпании, которой принадлежал самолёт, за несколько минут до трагедии перед пилоты пожаловались на неполадки «с управлением полетом».
Стоит отметить, что это вторая катастрофа с самолетами этой модификации за последние пять месяцев. Ещё один лайнер данного типа, принадлежащий индонезийской авиакомпании Lion Air, разбился в октябре прошлого года. Тогда погибли 189 человек.
После трагедии в Эфиопии первой от Boeing 737 MAX 8 отказалась авиакомпания Ethiopian Airlines, лайнер которой и потерпел катастрофу. Следом за ней эксплуатацию самолётов этой модели прекратили авиаперевозчики более 40 стран мира, в том числе и российская S7. Правительства многих стран закрыли воздушное пространство над своими территориями для лайнеров этого типа до выяснения причин трагедий в Индонезии и Эфиопии.
© «Вечерние Ведомости»
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