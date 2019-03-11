Совет Федерации одобрил законы о наказании за неуважение органов власти

17:08 | 13.03.2019

Совет Федерации одобрил закон об оскорблении органов власти, за неуважительные публикации в интернете вводятся штрафы от 30 до ста тысяч рублей. Повторное правонарушение чревато административным арестом на срок до 15 суток, передает «Эхо Москвы». Речь идет о высказываниях в неприличной форме с целью выразить «неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ», сообщает rg.ru. Также сенаторы поддержали закон о борьбе с недостоверной информацией.