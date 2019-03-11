Песков назвал «оголтелой русофобией» законопроекты, принятые Конгрессом США

16:54 | 13.03.2019

Пресс-секретарь Путина Песков назвал «оголтелой русофобией» принятый палатой представителей конгресса США пакет законопроектов, направленных против России, сообщает РБК.



«Скажем так, это скорее продолжение такой эмоциональной экзальтации, поэтому сейчас, конечно, мы не ожидаем каких-то трезвых оценок со стороны американских законодателей, потому что сейчас они скорее находятся в плену вот этих эмоций, которые не дают им возможности трезво оценить обстановку и продемонстрировать хоть какую-то политическую волю к тем действиям, которые наилучшим образом, с нашей точки зрения, соответствовали бы интересам двух стран», - заявил Песков.



Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект, запрещающий американской администрации признавать вхождение Крыма в состав России. Палата также приняла резолюцию, которая призывает расследовать убийство Бориса Немцова в 2015 году в Москве и законопроект, требующий от разведки США собрать информацию об активах Путина и его приближенных.