Росстат назвал самые населённые регионы страны

16:39 | 13.03.2019

Москва стала абсолютным лидером по численности населения среди российских регионов, сообщил RT со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что по итогам 2018 года в столице жили 12,6 миллиона человек. Причем за год эта цифра увеличилась на 123,8 тысячи.



На втором месте — Московская область (7,5 млн). Далее идут Краснодарский край (5,6 млн), Санкт-Петербург (город федерального значения, отдельный субъект — 5,3 млн), Свердловская область (4,3 млн). Меньше всего жителей — в Ненецком АО (43 тыс. человек), передает РИА «Новости». Кроме этого аутсайдерами по численности населения стали Чукотка (49 тыс.), Магаданская область (141 тыс.), Еврейская автономная область (159 тыс.) и республика Алтай (218 тыс.).



Всего в стране по состоянию на начало 2019 года проживают 146,7 млн человек.